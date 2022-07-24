Российская биатлонистка Гореева: украинские друзья на всех нас ополчились

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала об отношении иностранцев к российским спортсменам.

«С иностранцами мы не то чтобы дружим, но легкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты.

А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — приводит слова спортсменки «Чемпионат.com».

22-летняя биатлонистка неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. Отечественные биатлонисты сосредоточились на внутренних соревнованиях, где к ним присоединились представители Белоруссии.

Ранее Гореева заявила, что есть маленький шанс на допуск россиян к международным стартам.