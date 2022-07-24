Главный тренер «Ростова» Карпин описал ничью с «Локомотивом» словами «больно и обидно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с московским «Локомотивом» (2:2) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Донская команда упустила победу на 90+4 минуте, когда у москвичей отличился Константин Марадишвили. Хавбек принял мяч в штрафной площади соперника и пробил в падении через себя.

«Два очка после двух матчей в Москве? Если не смотреть эти два матча, можно быть довольным. Но если смотреть игры… Сегодня было сложнее в первом тайме, чем с «Динамо», «Локомотив» был лучше. Но сегодня больно и обидно.

И с «Динамо» мы недобрали очков. Сегодня могло быть что угодно, но то, как складывалась игра, обидно», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

«Газета.Ru провела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре красно-зеленые в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 30 июля. «Ростов» на своем поле примет подмосковные «Химки» 31 июля.

РПЛ. Второй тур.

«Локомотив» — «Ростов» — 2:2

Голы: 0:1 — Комличенко (4), 1:1 — Миранчук (35, П), 1:2 — Даниил Уткин (88)., 2:2 — Марадишвили (90+4).

Ранее форвард «Ростова» Николай Комличенко назвал стычку с вратарем «Локо» Даниилом Худяковым «просто эмоциями».