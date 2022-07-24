Российский футболист Севикян оценил отношение к нему в Европе фразой «политика была»

Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян, ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», заявил, что в Испании отношение к нему не изменилось после начала спецоперации на Украине.

Севикян в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Леванте», за которою провел 13 матчей и забил один мяч.

«Не получилоcь оcтатьcя в Европе из-за обcтоятельcтв: поcледний раз играл в феврале, было тяжело найти хороший вариант в Европе. Что-то политичеcкое тоже было, ряд клубов реагировали на эту тему», — приводит слова футболиста РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сейчас в Европе с осторожностью относятся к футболистам с российским паспортом, однако в «Леванте», за который он выступал, отношение к нему не поменялось.

20-летний игрок перешел в клуб из Валенсии в 2017 году. Он выступал за молодежку до 2020-го, а затем перешел в основную команду. В составе испанцев хавбек провел 44 матча и забил четыре мяча. В 2022 году футболист перешел в «Пари НН».

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