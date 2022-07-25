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Back Sports Page назвал оскорбительным непопадание Овечкина в топ-5 лучших игроков НХЛ

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Reuters

Журналист Back Sports Page Сесил прокомментировал Puck Empire, создавший рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 34-е место.

«Тот факт, что Овечкин не попал в топ-5, просто оскорбителен», — говорится в сообщении.

Овечкин является трехкратным чемпионом мира в 2008, 2012 и 2014 годах, а в 2018 году он впервые привел американский клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» к победе в Кубке Стэнли. Свою профессиональную карьеру Овечкин начал как раз в «Динамо» в возрасте 16 лет. В минувшем сезоне Овечкин вошел в тройку хоккеистов, которым удавалось забросить 50 и более шайб на протяжении девяти сезонов НХЛ, и стал первым российским хоккеистом, сумевшим забросить более 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее журналисты статистического сайта Evolving Hockey Джош и Люк Янггрены в Twitter поделились мнением о решении Puck Empire поставить Овечкина на 34-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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