Российский вратарь Самсонов попрощался с болельщиками «Вашингтона»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов в социальных сетях обратился к фанатам «Вашингтон Кэпиталз».

«Спасибо всему сообществу «Вашингтона» за то, что я чувствовал себя как дома. Великолепные фанаты поддерживали нас каждый вечер. И это – одна из важных причин, почему «Вашингтон» для меня был таким особенным», – написал Самсонов.

Последние четыре года Самсонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз», куда перебрался из магнитогорского «Металлурга».

В мае 2018 года он подписал 3-летний контракт новичка с «Вашингтоном». Весь сезон-2018/19 провел в «Херши Беарс», фарм-клубе «Кэпиталз».

В прошлом сезоне Самсонов сыграл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 44 матча, в которых пропустил 118 шайб. А в матчах плей-офф турнира российский голкипер выходил на лед пять раз, не сумев отразить 13 шайб.

Ранее сообщалось, что переход Самсонова в «Торонто» попал в список лучших сделок на старте межсезонья по версии сайта НХЛ.