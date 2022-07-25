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Экс-хоккеист «Барыса» Романов в нецензурной форме раскритиковал руководство клуба

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ХК Барыс

Экс-нападающий казахстанского «Барыса» Константин Романов в социальных сетях раскритиковал руководство клуба за отказ от подписания отечественных игроков.

«Я немного в шоке (в оригинале используется нецензурное слово) от происходящего. Как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной?» — написал Романов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» занял восьмое место в Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 матчах. Казахстанская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, но вылетела на стадии 1/8 финала, потерпев поражение в серии с магнитогорским «Металлургом» со счетом 1:4.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах сборной России по хоккею на мировой арене в условиях санкций.

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Хоккей. КХЛ
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