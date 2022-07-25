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Футбольный агент Барбоза поставил «Зенит» в один ряд с «Реалом» и «Ювентусом»

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Алексей Даничев/ РИА «Новости»

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что ряд клубов может составить конкуренцию «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Зенит» имеет хороший состав, который глобально не меняется. Но посмотрим, как ЦСКА и «Локомотив» будут выглядеть в этом году. «Сочи» тоже интересная команда. Пока у «Зенита» нет возможности играть в Европе, но состав они формируют именно под это. Пока же мы видим доминирование — как у «Ювентуса» или «Реала» в свое время», — сказал Барбоза.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о легионерах «Зенита».

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