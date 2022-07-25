Экс-тренер «Динамо» Силкин об уходе Варелы: ушел и ушел, нужны те, кто будет сильнее наших

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на отъезд из московской команды защитника Гильермо Варелы. Его слова передает «РБ Спорт».

«Из всей этой ситуации с легионерами хотелось бы, чтобы наши клубы сделали правильные выводы. Брать игрока, который сидел на лавке «Манчестер Юнайтед», зачем? Нужны те, кто будет сильнее наших. Ушел и ушел. Наши пацаны получат свои шансы», — сказал Силкин.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о самовольном уходе Варелы из московского клуба.