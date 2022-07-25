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Нападающий Левандовски рассказал о поддержке в «Барселоне»

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Reuters

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о поддержке в каталонском клубе. Его слова передает Sport.es.

«Мы с нетерпением ждем следующего матча, следующей тренировки, потому что чувствуем, что впереди что-то хорошее. Я очень рад быть здесь и быть частью этой команды. Я не чувствую, что знаком несколько дней с командой, ощущение такое, как будто я здесь несколько месяцев. Меня очень поддерживают как мои коллеги, так и сотрудники», – сказал Левандовски.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Он трижды опоздал на тренировку своего бывшего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с «Барселоной».

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» было рассчитано до лета 2023 года.

Ранее Левандовски заявил, что опыт работы с Хосепом Гвардиолой поможет ему в «Барселоне».

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Футбол. Чемпионат Испании
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