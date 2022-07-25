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Бразильский «Интернасьонал» отпустил Мойзеса на медосмотр для трансфера в ЦСКА

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FIFA

Футболист бразильского «Интернасьонала» Мойзес Барбоза отправился в Россию для прохождения медосмотра в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, руководство бразильской команды отпустило своего игрока в Россию, чтобы тот завершил переход в армейский клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Мойзес принял участие в трех встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать одну результативную передачу. За «Интернасьонал» игрок выступает с 2020 года. До этого он защищал цвета бразильских клубов «Баия», «Ботафого» и «Коринтианс».

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав шесть очков в шести встречах. Второе и третье место делят московский «Спартак» и «Зенит», набравшие по четыре очка в двух встречах.

Ранее Мойзес подтвердил, что в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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