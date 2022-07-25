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Бывший украинский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» продал свои чемпионские перстни НБА

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Pexels

Экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко выставил на аукцион свои чемпионские перстни за победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2001 и 2002 годах. Об этом сообщает AP.

По информации источника, бывший баскетболист собирается перевести вырученные средства в свой фонд по поддержке детского спорта в Украине. Чемпионские перстни Медведенко будут выставлены на аукционе SPC Auctions до 5 августа.

Медведенко выступал за «Лейкерс» шесть лет. Он принял решение завершить карьеру в 2007 году. Его последним клубом стал «Атланта Хокс». Лучшим сезоном Медведенко в НБА стал сезон-2003/04, когда основной форвард команды 40-летний Карл Мэлоун получил травму и был вынужден пропустить половину сезона. Таким образом Медведенко впервые стал игроком стартовой пятерки «Лос-Анджелес Лейкерс» и помог команде в третий раз за четыре года выйти в финалы НБА. Но в этот раз калифорнийская команда проиграла решающую серию «Детройт Пистонс».

Ранее сообщалось, что пояс легендарного боксера Мухаммеда Али был продан на аукционе в США.

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Баскетбол. НБА
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