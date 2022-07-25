Хоккеист «Амура» Аликин описал запрет латвийцу играть в КХЛ фразой «уже не хоккей, а политика»

Голкипер Клуба континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Евгений Аликин прокомментировал ситуацию вокруг партнера по команде Яниса Калниньша.

Напомним, Федерация хоккея Латвии не выдает спортсмену трансферную карту и тем самым пытается запретить ему играть в КХЛ.

«Много информации вокруг Яниса Калниньша. Это уже не хоккей, а политика. Кстати, в последние годы привык, что в «Амуре» есть голкипер-легионер. Так что пока немного необычно», — приводит слова Аликина Russia-Hockey.ru.

Стоит отметить, что весной в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» решил отказаться от всех иностранных хоккеистов. Напомним, что сейчас в КХЛ клубам разрешено иметь в своем составе пять иностранных хоккеистов.