19-летний бронзовый призер первенства России по борьбе погиб в горах Кабардино-Балкарии

Российский борец Ахмед Жилетежев погиб в Кабаридно-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жилетежев находился на тренировочных сборах в Приэльбрусье и решил совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши. Спортсмен сорвался в ущелье с высоты 2500 метров. Его тело обнаружила спасательная группа. В Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга подтвердили факт гибели.

Борец выступал двойным зачетом за Кабардино-Балкарию и Санкт-Петербург. Жилетежев являлся победителем и призером всероссийских соревнований. Весной он стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров (до 21 года) в весовой категории до 70 кг.

Ранее сообщаюсь, что польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки.

В ноябре спортсмен сорвался с высоты, когда готовился к поединку. Тело польского бойца обнаружили спасатели.

В профессиональной карьере Лазовски принял участие в шести поединках, в которых одержал три победы.