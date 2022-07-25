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19-летний бронзовый призер первенства России по борьбе погиб в горах Кабардино-Балкарии

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Борцы КБР | Wrestlers of KBR/VK

Российский борец Ахмед Жилетежев погиб в Кабаридно-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жилетежев находился на тренировочных сборах в Приэльбрусье и решил совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши. Спортсмен сорвался в ущелье с высоты 2500 метров. Его тело обнаружила спасательная группа. В Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга подтвердили факт гибели.

Борец выступал двойным зачетом за Кабардино-Балкарию и Санкт-Петербург. Жилетежев являлся победителем и призером всероссийских соревнований. Весной он стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров (до 21 года) в весовой категории до 70 кг.

Ранее сообщаюсь, что польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки.

В ноябре спортсмен сорвался с высоты, когда готовился к поединку. Тело польского бойца обнаружили спасатели.

В профессиональной карьере Лазовски принял участие в шести поединках, в которых одержал три победы.

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