Экс-игрок сборной России Аленичев заявил, что он против большого числа бразильцев в команде

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев высказался о бразильских футболистах петербургского «Зенита».

«Когда я выступал за «Порту», у нас было десять бразильцев. Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато, и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

Главному тренеру нужно провести большую работу, чтобы они не стали отдельной группой внутри команды. Сергей Богданович (Семак) прекрасно справляется с этой задачей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

22 июля «Зенит» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали четыре очка и занимают третью строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий Малком и хавбек Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом».

21 июля стало известно, что петербургский клуб продлил соглашение с еще одним бразильцем — Венделом.