Сборная США выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике

Американская сборная завоевала 13 золотых медалей и стала победителем медального зачета на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в Орегоне, передает ФАН.

Кроме того, на счету американских спортсменов девять серебряных и 11 бронзовых наград. В общей сложности хозяева турнира завоевали 33 медали.

На второй строчке медального зачета расположилась эфиопская национальная команда, которая выиграла четыре награды наивысшей пробы, а также четыре серебра и две бронзы. Тройку замкнули представители Ямайки — два золота, семь серебряных и одна бронзовая медали.