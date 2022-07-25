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Экс-тренер «Спартака» Гладилин считает, что судейские скандалы вокруг клуба «идут автоматом»

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший игрок и наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судебных скандалах вокруг красно-белых.

23 июля подопечные Гильермо Абаскаля на выезде разгромили «Краснодар» (4:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не знаю, это, наверно, уже идет автоматом. Как можно возмущаться работой арбитров при крупной победе на выезде? К тому же я там не видел даже особо спорных моментов. Может, они были, но в чем они могли заключаться, я так и не понял.

В чем причина жалоб «Спартака»? Федун недоволен пенальти? Здесь просматривается много раз, есть VAR, есть видеозапись. То, что он недоволен, он хотел 7:0? В принципе, «Спартак» мог выиграть и 7:0. Но пенальти поставлен, и судьи смотрели, и VAR, и он пусть смотрит VAR.

Если Федун считает, что не было пенальти, то это его личное мнение. Если судьи увидели пенальти, значит, нарушение было. Пусть Федун говорит, что хочет, это его позиция», — сказал специалист «Газете.Ru».

Также Гладилин поделился мнением об игре столичной команды в первых двух турах сезона-2022/23.

«Движение хорошее, мотивация есть, самоотдача тоже. С «Краснодаром» до удаления была равная игра, если бы не было [удаления], то матч шел бы очень напряженно. Но после удаления «Спартак» включил уверенность свою, пошло больше атак, моменты были, забили хорошие мячи и еще могли забить. Так что второй тайм «Спартак» сыграл очень достойно», — заключил бывший футболист.

После двух матчей нового сезона красно-белые набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре столичный клуб на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о судебных скандалах вокруг «Спартака».

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