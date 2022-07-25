Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Самарской области спасли зрение девочке, которой выстрелили... 10:48
Захарова напомнила Франции о ее беззаконии и выкачивании ресурсов... 10:48
Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом «Серого... 10:47
Генпрокурор РФ заявил, что Россия будет добиваться наказания... 10:47
Краснов заявил, что контрабанда оружия, поставленного на Украину... 10:43
Названы устройства Apple, которые перейдут на разъем USB-C 10:40
Адвокат Радько: у пострадавших в Сочи водителей мало шансов... 10:40
Новичок «Ромы» Дибала побил рекорд Роналду... 10:38
ФАС продлила на год предписание «Магниту» и «Дикси»... 10:37
Полиция ищет неизвестных, нарисовавших на десятках машин... 10:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ласицкене рассказала, почему расплакалась во время турнира в Москве

Мария Ласицкене, российская олимпийская чемпионка и трехкратная победительница чемпионатов мира по прыжкам в высоту, рассказала, почему расплакалась во время турнира «Путь к Олимпу» в Москве.

Спортсменка высказалась следующим образом: «Я даже для себя не могу ответить на этот вопрос, я не могла контролировать чувства».

«Сегодня получилось так, со мной такое случилось впервые перед попыткой. Я старалась собраться, и это уже плюс. Наверное, это называется истерика», — цитирует спортсменку Общественная служба новостей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+