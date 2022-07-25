Шахматный турнир на Кубок Карякина собрал 120 участников, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В любительском блицтурнире, где играли дети, победил Александр Ананьев из Пушкинского округа. Среди профессионалов - Святослав Лисенков из Подольска.

«Наша цель – популяризация шахмат, в первую очередь, среди молодого поколения. Я считаю, что турнир удался. Отличная организация. Я раньше проводил турниры в помещениях: шахматных клубах или центрах, а здесь мы встретились в парке», – рассказал Сергей Карякин.