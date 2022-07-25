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Депутат Госдумы Терюшков предложил отказаться от легионеров в РПЛ

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РИА Новости

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков считает, что российским командам необходимо полностью отказаться от услуг легионеров, сообщает «Матч ТВ».

«Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока. Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие пять—десять лет потратить на своих ребят»,— заявил Терюшков.

Он привел в пример ситуацию в «Химках», в которых воспитанники клуба не получают игровую практику. «Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы», — отметил депутат.

Ранее защитник московского «Динамо» Гильермо Варела сбежал с базы клуба накануне матча второго тура РПЛ с «Торпедо». Агент футболиста потребовал от динамовцев продлить контракт с игроком на более выгодных условиях, если те хотят сохранить его в составе.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

В марте исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый лимит на легионеров, который начнет действовать с сезона-2022/23. С нового сезона каждый клуб РПЛ сможет заявить до 13 иностранных футболистов, на поле смогут одновременно выйти не более восьми легионеров.

До этого в РПЛ действовал формат «8+17», при котором в заявке команды на сезон не могло быть более восьми легионеров.

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Футбол. Чемпионат России
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