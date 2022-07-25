Ушедший из «Спартака» под угрозой отстранения от сборной латвиец будет играть в Германии

Латвийский хоккеист Микс Индрашис, отказавшийся перейти в «Спартак», подписал контракт с клубом «Швеннингер Уайлд Уингз», сообщает официальный сайт команды из Германии.

Нападающий в конце июня поставил подпись под соглашением с красно-белыми сроком на один год, но из-за негативной реакции в Латвии отказался от перехода.

В случае переезда в Россию игроку грозило отлучение от сборной Латвии. После этого Индрашис заявил, что не подписывал контракт с московским клубом.

Министр иностранных дел Латвии поблагодарил хоккеиста за то, что он выступил против перехода в российскую команду.

«Спартак» объявил, что вопрос о контракте с латвийцем будет решаться в правовом поле, а не публичном пространстве. Игрок должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард ранее уже выступал в России: с 2018 по 2020 год за «Динамо», в 2021 году за «Трактор», а в сезоне 2021/22 за «Витязь» и «Адмирал».

Индрашис — участник Матча звезд КХЛ и девяти чемпионатов мира по хоккею, а также Олимпийских игр. Всего в КХЛ на его счету 302 очка (134+168) в 524 играх.