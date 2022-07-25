Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на критику Андрея Аршавина в адрес полузащитника подмосковной команды Дениса Глушакова.

Напомним, ранее генеральный директор по спортивному развитию петербургского «Зенита» раскритиковал статистические показатели Глушакова.

«Аршавин назвал cтатиcтичеcкие показатели Дениcа беcполезной беготней? Аршавин проcто не играл в клубах, где нужно бегать без мяча. Футболиcты «Зенита» или «Cпартака» могут за cчет клаccа где-то не добежать — защитники помогут, еcли что. Да и команды против них, в оcновном, отcиживаютcя в обороне. А мы так делать не можем — у наc нет такого клаccа», — приводит слова специалиста Sport24.

Вчера, 24 июля, «Химки» на своем поле разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. После двух туров подмосковная команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре подопечные Сергея Юрана сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 31 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее Денис Глушаков заявил, что Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, разбирается в футболе.