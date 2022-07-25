Член РФС Созин уверен, что люди не будут ходить на футбол из-за отказа от легионеров

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что идея Андрея Аршавина, который призвал отпустить всех легионеров из российских клубов, приведет к падению интереса у болельщиков.

«Хотя еще до тура понимал, что те, кто вкладывают в наш футбол большие деньги: букмекеры и титульные спонсоры, «МИР», например, вздрогнули. Они вкладывают в то, что должно быть смотрибельно. Не будут люди смотреть футбол с участием только наших ребят! В этом туре именно легионеры определяли классный игру нескольких команд. Но люди ходят на звезд, которых и так осталось мало. Зачем же разрушать все дальше?» — приводит слова Созина «Чемпионат».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что депутат Роман Терюшков предложил отказаться от легионеров в РПЛ.