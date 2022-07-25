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Депутат Свищев предложил главам ФИФА и УЕФА найти новое место работы

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина расходятся с делом.

«Уважаемые господа Чеферин и Инфантино недавно заявили, что переживают за российский футбол и жалеют, что страдают футболисты. Но их слова расходятся с делом: видимо, после этих заявлений их вызывают к большому боссу и наказывают. Отстаивать интересы футбольных федераций — это ваша работа, ребята. Не нравится, не справляетесь, найдите другую работу тогда», — приводит слова Свищева «Рейтинг букмекеров».

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.

Весной московскому «Спартаку» не удалось завершить выступлений в плей-офф Лиги Европы, впервые за 10 лет дойдя до этой стадии, а подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковом матче отбора чемпионата мира 2022 года.

Ранее игрок «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением об отстранении России от еврокубков.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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