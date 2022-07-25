Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил, что в команде половина легионеров плохие

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова генерального директора команды Евгения Мележикова, который заявил, что клуб планирует расторгнуть контракт с бразильцем Педро Рошей.

«Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Хорошо, что пути «Спартака» и Педро Роши скоро разойдутся. В этом клубе таким плохим легионером является не только Роша, но и каждый второй иностранец. Таких проблемных легионеров покупают только для того, чтобы люди, которые продвигают этот трансфер, нажились деньгами. В «Спартаке» это давно сложившаяся практика, и пока, к сожалению, никак не купированная», — передает слова Червиченко Sport24.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. За красно-белых он провел 19 матчей, забив один мяч и сделав две результативные передачи. При этом бразилец дважды уходил в аренду в «Крузейро» и «Фламенго» соответственно. Зимой он вернулся в расположение московского клуба, 19 февраля он был заявлен красно-белыми для выступления в Российской премьер-лиге и Кубке России. 24 февраля футболист был исключен из заявки «Спартака». Причиной этому стал приход нидерландского вингера Квинси Промеса, для которого клуб освободил последнее легионерское место.

Ранее Андрей Созин выразил уверенность, что люди не будут ходить на футбол из-за отказа от легионеров.