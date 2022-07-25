Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЦСКА предложил трехлетний контракт капитану сербского «Партизана» Зделару

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Московский ЦСКА планирует подписать трехлетний контракт с капитаном сербского клуба «Партизан» Сашей Зделаром. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Москвичи предлагают 27-летнему полузащитнику контракт на три года. Его соглашение с сербским клубом рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что в это межсезонье ЦСКА покинул целый ряд игроков: Марио Фернандес (приостановка карьеры), Алан Дзагоев (расторжение контракта), Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов (оба — окончание контракта), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта), Яка Бийол и Эмиль Бохинен (продажа), Кристиан Бистрович (аренда).

Москвичи смогли подписать лишь одного игрока. Им стал сербский защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич.

В стартовавшем 15 июля новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» одержали две победы из двух с общим счетом 5:0. После двух туров подопечные Владимира Федотова возглавляют турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что футболист бразильского «Интернасьонала» Мойзес Барбоза отправился в Россию для прохождения медосмотра в ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+