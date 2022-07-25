Тутберидзе о своей ученице Акатьевой: она – никто, без титула, без ничего

Тренер Этери Тутберидзе поделилась мнением о развитии карьеры своей ученицы Софьи Акатьевой.

«Да, та же Соня Акатьева, наверное, была бы уже чемпионкой мира среди юниоров. Ну вот и что? А она – никто. Без титула, без ничего. А нам завтрашний день не обещан. У меня этим спортсменам надо здесь и сейчас. У нас может не быть завтрашнего дня», — сказала Тутберидзе в программе Первого канала.

Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. 15-летняя фигуристка является обладательницей двух медалей юниорской серии Гран-при (золото этапа в России 2021 года и золото этапа в Польше 2021 года). Последние два года Акатьева завоевывала первенство России среди юниоров.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее Камила Валиева рассказала, что ее шокировало при переходе в группу к Тутберидзе.