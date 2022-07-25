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Чесноков считает, что теннисисту Медведеву будет не просто удержать лидерство по итогам года

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Global Look Press

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об успехах Даниила Медведева, который установил рекорд среди россиян по лидерству в рейтинге ATP.

«Был такой игрок Марсело Риос. Он был первым в мире, но не выиграл ни одного турнира «Большого шлема». Можно ли его назвать величайшим? Но у Медведева уже есть US Open. Я не знаю. Быть первым в мире хотя бы один раз — это что-то нереальное!» — сказал Чесноков.

Также он порассуждал на тему того, удастся ли Медведеву удержать первое место по итогам года.

«Будет не так просто это сделать. Во-первых, потому что он должен защитить очки на US Open. Вот вдруг он сойдет где-то в одном из ранних кругов. Это получается минус две тысячи очков! Посмотрите, какой у него тогда будет рейтинг.

Думаю, эту половину сезона ему будет крайне тяжело провести. Ему нужно будет доказывать, что он первый. Когда Сафин стал первым и лидировал на протяжении девяти недель, на «Мастерсе» его все-таки обогнал Густаво Куэртен, потому что он выиграл этот финал. И Сафин по итогам сезона стал вторым в мире. Но если бы Куэртен не выиграл тот финал, Марат занимал бы первую строчку гораздо дольше. Поэтому все эти рейтинги все же немного относительны.

Если посмотреть на Федерера, Джоковича и Надаля со всеми их победами, это выглядит чем-то нереальным. Поэтому для российского тенниса быть на первом месте даже одну неделю — колоссальное достижение.

Если говорить о Данииле Медведеве, то он сейчас лидер рейтинга и один из лучших игроков в мире. Не знаю, как это долго будет продолжаться, но думаю, что он сейчас лучше чем кто-либо», — добавил Чесноков.

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