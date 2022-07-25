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Экс-игрок «Спартака» Широков призвал Салихову к последовательности

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Широков считает, что супруга владельца команды Зарема Салихова не последовательна в своих словах об арбитрах. После игры между «Краснодаром» и «Спартаком» «быки» выложили в соцсети ролик со спорными решениями арбитров. Салихова привыкла обсуждать в медиапространстве действия арбитров, которые, по ее мнению, были приняты не в пользу красно-белых.

«Не к Федуну отсыл. А к одной даме. После каждого матча она плачет, что «Спартак» засудили. Что-то не слышно от нее ничего. Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Но такого же нет. Пускай она будет последовательной. А то только в одну сторону», — передает слова Широкова «Спорт-Экспресс».

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее сообщалось, что красно-белые проведут встречу с представителями судейского корпуса РФС.

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Футбол. Чемпионат России
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