Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Игрок «Ростова» Нтумба рассказал о недовольстве Карпина в раздевалке

Нападающий «Ростова» Нтумба: Карпин был недоволен после судейства

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нападающий «Ростова» Артем Нтумба рассказал о реакции главного тренера команды Валерия Карпина на ничью в матче с «Локомотивом».

«В матче с «Локомотивом» «Ростов» потерял два очка. В обе стороны были неоднозначные судейские решения. Думаю, мы можем претендовать на высокие места. Какой был Карпин в раздевалке? После матча Валерий Георгиевич был недоволен», — приводит слова Нтумбы «Чемпионат».

Напомним, что для команды Валерия Карпина эта ничья стала уже второй на старте сезона. В первом туре ростовчане сыграли вничью с московским «Динамо» 1:1, отыгравшись во втором тайме. А в минувшее воскресенье «Ростов» упустил победу над «железнодорожниками» в самой концовке матча. Голами отметились Николай Комличенко и Даниил Уткин. Треть матча ростовчане играли в большинстве.

После двух туров «Ростов» занимает 10-е место, набрав два очка. Единоличным лидером чемпионата России стал ЦСКА, который разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с «Химками».

Ранее Андрей Червиченко раскритиковал полузащитника «Локомотива» Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+