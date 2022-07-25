В «Барселоне» надеются убедить Месси вернуться в команду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта постарается вернуть в команду Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario Sport. Об этом его попросил нынешний наставник каталонцев Хави.

Президент «Барселоны» считает, что есть разные препятствия, которые нужно преодолеть. Он до сих пор ценит игровые качества аргентинца, несмотря на его болезненный уход в «Пари Сен-Жермен».

В этой связи сообщается, что окружение Лапорты будет налаживать контакты с окружением Месси, чтобы с течением времени у президента «Барселоны» и футболиста произошел личный разговор.

После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. В 2021 году он стал игроком «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 34 матчах в составе «ПСЖ», в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

В последнем матче за сборную Аргентины Месси оформил пента-трик в ворота сборной Эстонии. Таким образом, аргентинец довел общее число голов за национальную команду до 86.

В списке лучших бомбардиров сборных футболист вышел на чистое четвертое место, обойдя нападающего Венгрии Ференца Пушкаша, в активе которого за всю карьеру набралось 84 забитых мяча за команду.