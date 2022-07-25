Депутат Свищев предложил перенести ОИ–2024 в Россию

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что парижанам стоит отказаться от проведения Олимпийских игр в 2024 году.

«В Европе людям, извините, жрать нечего и нечем дома отапливать. Мне кажется, им нужно правильно расставить приоритеты: они хотят провести качественный праздник или все-таки найти деньги на то, чтобы дома отапливать? Если им не по карману проводить Олимпийские игры, пусть отказываются. А еще лучше: пусть направляются в Олимпийский комитет России и попросят протянуть им руку помощи, взяв организацию Игр-2024 на себя», — приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Также депутат отметил, что России в этом случае удастся провести турнир в лучшем виде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже столкнулись с серьезными проблемами, которые касаются бюджета, доступности транспорта и антидопинговой программы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.