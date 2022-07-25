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Игрок «Краснодара» может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» может взять на замену Аллеру нападающего «Краснодара» Кордобу

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может стать заменой форварду дортмундской «Боруссии» Себастьяну Аллеру, у которого обнаружена опухоль яичка. Об том сообщает Sky Sport Deutschland. Француз перешел в клуб из Германии в начале июля. Сроки его возвращения в команду будут известны в конце недели. Аллер стал самым дорогим приобретением в истории «Боруссии».

Помимо Кордобы немцы рассматривают кандидатуры Мауро Икарди («ПСЖ»), Кшиштофа Пентека («Герта») и Эдина Джеко («Интер»).

Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 15 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. В марте этого года нападающий приостановил контракт с российским клубом, но летом вернулся в расположение команды. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года.

В новом сезоне форвард сыграл в двух матчах и отметился одной голевой передачей. «Краснодар» после двух туров набрал всего одно очко.

Ранее сообщалось о том, что уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела ночью тайно покинул базу российского клуба.

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Футбол. Чемпионат России
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