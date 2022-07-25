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Российская лыжница Ступак ответила хейтерам по поводу участия в международных соревнованиях

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Marko Djurica/Reuters

Лыжница сборной России Юлия Ступак в своих соцсетях ответила хейтерам, которые пишут, что российские спортсмены никогда не примут участие в международных турнирах.

«Посылаю вам много-много любви, друзья мои. И тем, кто шлет мне гневные сообщения в директ, говоря, что мы больше никогда не сможем участвовать на международной арене — тем более. Вам тройная порция любви. А вообще, конечно, интересно наблюдать за тем, как люди брызжут ядом своим, а до тебя это не долетает», — написала Ступак.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

На Олимпийских играх в Пекине отечественные лыжники принесли в копилку сборной 11 медалей.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов больше не будет тренироваться со сборной России.

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