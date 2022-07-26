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Агент сбежавшего из «Динамо» Варелы требовал увеличить зарплату игрока более чем в два раза

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Оскар Бентанкур, агент футболиста Гильермо Варелы, требовал от руководства московского «Динамо» увеличить зарплату своего клиента более чем в два раза, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Также Бентанкур настаивал на существенном агентском бонусе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Варела может перейти в бразильский «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 48 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что сбежавший из «Динамо» защитник Варела вернулся на базу клуба в Новогорске.

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Футбол. Чемпионат России
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