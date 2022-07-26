Тренер Петра Яна ДаМатта считает, что боец незаслуженно проиграил в реванше со Стерлингом

Тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Маркос ДаМатта поделился мнением о поражении своего подопечного в реванше против Алджэмейна Стерлинга, передает MMAJunkie.

«Я считаю, что Петр победил. Он забрал первый, четвертый и пятый раунды. Я могу допустить ничью из-за первого раунда. Петр известен тем, что медленно начинает. Ему нравится просчитывать соперника», — сказал ДаМатта.

Напомним, в апреле Алджэмейн Стерлинг одержал победу над Яном раздельным решением судей. В этом поединке именно россиянин считался фаворитом. В первом раунде соперники избрали «разведывательную» тактику, а во втором и третьем инициативу захватил американец.

В четвертом и пятом раунде Петр Ян, казалось бы, выглядел предпочтительнее, но в итоге судьи отдали победу Стерлингу.

Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

Встреча пройдет 22 октября в Абу-Даби. О поединке рассказал О'Мэлли журналисту Райану Кларку.