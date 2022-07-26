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Контракт игрока «Миннесоты» Капризова вошел в топ-10 лучших в НХЛ

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Контракт игрока «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова вошел в топ-10 лучших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), по версии The Athletic.

В рейтинге не учитывались контракты помещенных в список выбывших на долгий срок.

Соглашение Капризова рассчитано на 4 сезона, он будет зарабатывать за сезон $9 млн. Лучший контракт у защитника «Колорадо Эвеланш» Кэйла Макара (5 сезонов, $12,5 млн).

Остальные хоккеисты из России не вошли в топ-10.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Капризова подозревают в покупке военного билета и правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия.

Хоккеист пытался покинуть Россию, чтобы отправиться в США, где он выступает за «Миннесоту», в которую перебрался в 2020 году. Он не смог этого сделать из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море. Россиянин дважды получил отказ.

Ранее владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд ответил на вопрос, хочет ли он подписать контракт с хоккеистом Кириллом Капризовым на максимально возможный срок.

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Хоккей. НХЛ
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