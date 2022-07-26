Почетный президент РФС Колосков: из Мостового не получится хорошего тренера

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что из экс-игрока московского «Спартака» Александра Мостового не получится хорошего тренера, передает Sport24.

«Из Мостового тренера не получится. У него нет призвания к этой профессии. Если бы было — он бы работал во второй лиге. Там бы начал», — сказал Колосков.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых от стал двукратным чемпионом СССР. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового о готовности стать тренером столичной команды.