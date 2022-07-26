Зарема Салихова: «Краснодар» молчал, когда «Спартак» просил прозрачности в судействе

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что после матча «Краснодара» с красно-белыми владелец «быков» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату, передает «Спорт-Экспресс».

«Когда мы просили прозрачности, «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю». При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты. Мы говорили открыто и публично», — сказала Салихова.

«Спартак» победил со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее футболист «Краснодара» Александр Черников высказался о поражении в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».