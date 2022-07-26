Тутберидзе заявила, что один грамм жира равняется одному грамму лени

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала обсудили проблему лишнего веса у фигуристов.

Тарасова посетовала, что первые месяцы работы самые сложные из-за того, что некоторые спортсмены имеют лишний вес.

«Они же еще и приходят какие-то все... . Вы знаете, я всегда говорю, что один грамм жира – это один грамм лени. Вот насколько они поправились, настолько они и ленивые», — ответила Тутберидзе.

Тарасова согласилась с Тутберидзе, отметив, что надо себя заставить встать, пойти, побежать.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее Тарасова посетила тренировку группы Этери Тутберидзе в Новогорске и завела с наставником разговор об отстранении фигуристов от международных соревнований.