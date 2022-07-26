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Футболист «Краснодара» Кордоба может стать игроком дортмундской «Боруссии»

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РИА Новости

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Джон Кордоба может стать игроком дортмундской «Боруссии», передает Sky Sport Germany.

«Боруссия» ищет усиление в зону нападения из-за проблем со здоровьем у Себастьяна Аллера. Руководство дортмундской команды заинтересовано в услугах Кордобы из-за того, что он уже имеет опыт игры в бундеслиги. Форвард играл за «Кельн», «Герту» и Майнц 05».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Он провел за «быков» 17 матчей, забив шесть мячей.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации вокруг игрока бело-голубых Гильермо Варелы, который самовольно покинул базу клуба перед встречей с московским «Торпедо» (4:0).

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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