Полузащитник «Краснодара» Черников рассказал о желании обратиться к психологу

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Александр Черников в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» рассказал, как справляется с эмоциями на поле.

«Выходил с настроем бороться за каждый мяч, выигрывать единоборства. У меня были мысли о том, чтобы начать ходить к психологу. Говорил с агентом, но потом нашел другой метод: стал заниматься йогой. Возможно, пока это незаметно, но прогресс есть. Занимаюсь раз в неделю», — сказал Черников.

Напомним, в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» Черников был удален уже на 37-й минуте. «Спартак» победил со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее Черников высказался о поражении против «Спартака».