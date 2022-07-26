Нападающий «Зенита» Кассьерра назвал два главных футбольных клуба России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал петербургский клуб и московский «Спартак» главными командами России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы еще в «Сочи» с одноклубниками обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака», ведь это главные клубы России. Их противостояние — важная часть российского футбола», — сказал форвард.

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. С 2021 года колумбиец выступал за «Сочи». В составе черноморского клуба он провел 22 матча, забив 14 мячей.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

Ранее Кассьерра рассказал об отказе от алкоголя из-за примера своего дяди.