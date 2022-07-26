Боец UFC Чимаев о бое с Диазом: он мне не нравится, но он мне нравится

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев в интервью The MMA Hour высказался о предстоящем поединке против Кейта Диаза.

«Когда мой менеджер сказал мне, что бой согласован, я такой: «Крутое дерьмо. Заработаем, сделаем имя». Нейт или Ник, как его зовут... сказал, что он мне не нравится, но он мне нравится. Я рос на его боях, я учился в школе, когда он дрался в UFC. Это фантастика, что я дерусь с ним», — сказал Чимаев.

10 апреля на турнире UFC 273 Чимаев одержал победу над Гилбертом Бернсом. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Сообщалось, что вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет другой американец — Колби Ковингтон.

Ранее Чимаев, говоря о бое с Диазом, заявил, что в Чечне едят таких на завтрак.