Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo... 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Три российских вратаря НХЛ вошли в список главных претендентов на «Везина Трофи»

Шестеркин, Василевский и Сорокин стали главными претедентами на награду НХЛ «Везина Трофи»

close
100%
Официальный сайт НХЛ

Журналисты издания The Athletic составили список голкиперов, которые являются главными претендентами на приз «Везина Трофи» в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По мнению издания, три российских голкипера имеют наибольшие шансы на завоевание приза лучшему вратарю сезона. Среди них Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). В один ряд с россиянами встал американский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона НХЛ «Везина Трофи» завоевал Шестеркин. Он стал уже третьим российским вратарем, которому удалось завоевать приз лучшему голкиперу по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге. До него «Везина Трофи» выигрывали Сергей Бобровский, получивший приз дважды, и Андрей Василевский.

Ранее Игорь Шестеркин оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли в новом сезоне.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+