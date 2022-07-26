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Глава ОКР Поздняков заявил о продолжении подготовки к ОИ в Париже, несмотря на отстранение

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РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил, что Россия продолжит подготовку к летней Олимпиаде — 2024, которая пройдет в Париже, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

«Несмотря на все обстоятельства, ОКР является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем подготовку к Играм, а также ведем работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», — написал Поздняков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что парижанам стоит отказаться от проведения Олимпийских игр в 2024 году.

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