Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет... 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo... 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Наставник «Барселоны» Хави рассказал, как уговаривает игроков перейти в каталонский клуб

close
100%
Albert Gea/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как ведет переговоры с футболистами о переходе в каталонский клуб. Его слова передает Marca.

«Я не сравниваю проекты команд и ясно объясняю требуемое: говорю о модели игры, о городе. Я такой. Если я не выкладываюсь на 100%, то должен остаться дома. Конечно, «Барселона» помогает, это понятно. Игроки хотят перейти к нам? Это говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровне», — сказал Хави.

Напомним, главным приобретением «Барселоны» в это трансферное окно стал польский нападающий Роберт Левандовски, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии». Также в испанский клуб перешли Франк Кессиэ из «Спортинга», правый вингер Рафинья из «Лидса» и защитник Андреас Кристиансен из «Челси».

Ранее Хави выразил мнение, что сейчас нет смысла говорить о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси из французского «Пари Сен-Жермен».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+