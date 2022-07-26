Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет... 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo... 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Полузащитник «Химок» Глушаков уверен в своем возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Глушаков заявил, что вернется играть за московский «Спартак»

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков с уверенностью заявил, что вернется в московский «Спартак». Его слова передает «РБ Спорт».

«Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Я говорил, что возглавлю «Спартак»? Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите», — сказал Глушаков.

Напомним, что Глушков покинул стан красно-белых в 2019 году.

В прошлом сезоне красно-белые заняли 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Химкам» удалось занять лишь 13-е место. Команда Сергея Юрана приняла участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Химчане по сумме двух матчей обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и сохранили прописку в РПЛ.

15 июля «Химки» игрой против петербургского «Зенита» открывали новый сезон РПЛ. Игра завершилась ничьей 1:1. Во втором туре подмосковный клуб одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0.

Ранее Глушаков заявил, что «Химки» и «Спартак» плюс-минус одно и то же.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+