Экс-футболист Мостовой: «Зенит» может себе позволить купить любого защитника

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что «Зенит» находится в поисках нового центрального защитника. Его слова передает «Чемпионат».

«Не стоит забывать, что команда без еврокубков: играть в чемпионате — защитников предостаточно. «Зенит» может себе позволить купить любого — это нормально. В Европе богатые команды тоже покупают всех. Поэтому мы всегда и говорим, что такие команды будут доходить до четвертьфиналов и полуфиналов», — сказал Мостовой.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав четыре очка.

Ранее нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал петербургский клуб и московский «Спартак» главными командами России.