Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На Украине назвали ненужными «старые» американские... 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти... 08:16
В Херсонской администрации заявили, что Антоновский мост... 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
В Омске разыскивают мальчика, который бесследно пропал после... 08:09
Названы напитки, провоцирующие скачки давления 08:06
На Филиппинах один человек погиб в результате землетрясения 08:04
В Италии оценили возможность коллапса экономики России 08:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экс-футболист Мостовой: «Зенит» может себе позволить купить любого защитника

Экс-футболист сборной России Мостовой: «Зенит» может себе позволить купить любого защитника

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что «Зенит» находится в поисках нового центрального защитника. Его слова передает «Чемпионат».

«Не стоит забывать, что команда без еврокубков: играть в чемпионате — защитников предостаточно. «Зенит» может себе позволить купить любого — это нормально. В Европе богатые команды тоже покупают всех. Поэтому мы всегда и говорим, что такие команды будут доходить до четвертьфиналов и полуфиналов», — сказал Мостовой.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав четыре очка.

Ранее нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал петербургский клуб и московский «Спартак» главными командами России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+