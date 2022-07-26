Экс-форвард «Локомотива» Булыкин заявил, что многие футболисты не знают правил футбола

Экс-форвард сборной московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о практике приглашения зарубежных судей для работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бывший нападающий призвал развивать собственный судейский корпус и дать возможность объяснять свои решения.

«Стоит ли вернуться к практике приглашения иностранных арбитров? Нет, не думаю. Нужно работать с нашими судьями и совершенствовать систему, позволить им после каждого матча объяснять свои решения.

У нас много людей, даже из числа самих футболистов, которые не знают правил. И если им будут сразу же на примере конкретной игры разъяснять спорные моменты, это пойдет на пользу и болельщикам, и им самим», — заявил Булыкин.

После двух туров «Краснодар» набрал одно очко, в активе москвичей — четыре балла.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом», а «быки» в гостях померятся силами с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча с московским «Спартаком» (1:4).