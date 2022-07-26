Полузащитник Нобоа хочет покинуть «Сочи» из-за отсутствия игрового времени

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что недоволен своим игровым временем на старте нынешнего сезона. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю», — сказал Нобоа.

37-летний хавбек в минувшем сезоне провел за «Сочи» 29 матчей во всех турнирах, при этом забил десять мячей и сделал девять голевых передач. Нобоа помог своему клубу впервые в истории завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из эквадорского «Эмелека» в казанский «Рубин». В чемпионате России он также успел поиграть за московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2017-м хавбек полгода провел в греческом клубе ПАОК.

В субботу «Сочи» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счетом 0:3. Дублем отметился Хесус Медина, еще один гол на счету Хорхе Карраскаля.

Ранее Нобоа не исключил, что примет предложение Владимира Федотова перейти в ЦСКА.